Первый пошел: как аборигены напоминают о своих корнях

Выступление группы артистов «Мику», прибывшей с Северной Территории. Заселение этой земли аборигенами началось более 40 тыс. лет назад, а европейцы открыли ее для себя в XVII веке. Первые попытки британцев обосноваться в суровом северном климате закончились неудачей, пока в XIX веке не появился порт Дарвин. Эта территория до сих пор является самой малонаселенной в Австралии. Большинство населенных пунктов сосредоточены вокруг единственной дороги с твердым покрытием, связывающей Дарвин с югом. Северная Территория живет в основном за счет туризма — в национальный парк Какаду с живущими на болотах дикими животными и национальный парк Улуру — Ката Тьюта с уникальными скальными образованиями