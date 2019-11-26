Первый пошел: как аборигены напоминают о своих корнях

На Беннелонг-Пойнте, где расположен знаменитый Сиднейский оперный театр, прошел ежегодный фестиваль коренных (первых) народов — Dance Rites. На праздник танца, живой музыки и всеобщего единения съехались танцевальные коллективы со всей Австралии, даже из самых дальних ее уголков — островов Тиви и Торресова пролива, полуостровов Арнем-Ленд и Кейп-Йорк, из Большой песчаной пустыни и с Голубых гор. Как аборигены отмечали событие года — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/WireImage/Wendell Teodoro
Выступление артистов с острова Мюррей, который входит в архипелаг островов Торресова пролива
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Фото: Getty Images/WireImage/Wendell Teodoro
Населяющий эту землю народ мериам испокон веков занимался охотой, собирательством и рыбной ловлей у рифов, которые простираются на десятки километров. В отличие от континентальных народностей его представители также активно занимались земледелием
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Фото: Getty Images/Jaimi Chisholm
Несмотря на то что проживают они на территории австралийского штата Квинсленд, генетически и культурно они больше связаны с меланезийцами из Папуа — Новой Гвинеи. Туда они добирались по морю, чтобы торговать с местным населением. Одно из традиционных ремесел островитян — плетение фигур на пальцах
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Фото: Getty Images/Jaimi Chisholm
Танцевальный коллектив из Мугеры — живописной местности в штате Квинсленд с одноименным озером, окруженным потухшими вулканами. Сейчас это популярное место отдыха, где альпинисты проходят сложные маршруты по горам, поросшим эвкалиптовыми лесами и вереском, а любители рыбалки промышляют золотистого и серебристого окуня и треску
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Фото: Getty Images/Jaimi Chisholm
В Сиднее также выступила группа Indigenous Enterprise, которая приехала из американской Аризоны
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Фото: Getty Images/Jaimi Chisholm
Труппа, состоящая из американских индейцев, отправила в Сидней своих лучших танцоров для поддержания идеи сохранения древних культур коренных народов
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Фото: Getty Images/Jaimi Chisholm
Юный танцор из группы «Алкумо Малпа Паман». Она приехала из небольшого городка Коен, расположенного в центре полуострова Кейп-Йорк, и состоит из представителей шести кланов. Артисты признаются, что поездка на фестиваль для многих из них — единственная возможность вырваться из дома и совершить такое увлекательное путешествие, побывав в большом городе
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Фото: Getty Images/Jaimi Chisholm
Танцевальная группа «Каваджи Вимпа» из города Локхарт-Ривер, расположенного на восточном побережье полуострова Кейп-Йорк. Город населяет община аборигенов, предков которых насильно переселяли сюда с островов Торресова пролива начиная с 1924 года
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Фото: Getty Images/Jaimi Chisholm
Танцевальному клану «Джаннави» ехать никуда не пришлось — они из Нового Южного Уэльса. Лидер коллектива Пета Страчан — потомок буруберонгал, одного из 15 кланов, на которые разделялся народ даруг. Они жили на территории современного Сиднея и окрестностей и делились на морских людей, промышлявших рыбу и морепродукты, и лесных, которые охотились с каменными топорами на кенгуру, эму и других наземных животных. Название коллектива на языке даруг означает «с вами»
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Фото: Getty Images/Jaimi Chisholm
Выступление группы артистов «Мику», прибывшей с Северной Территории. Заселение этой земли аборигенами началось более 40 тыс. лет назад, а европейцы открыли ее для себя в XVII веке. Первые попытки британцев обосноваться в суровом северном климате закончились неудачей, пока в XIX веке не появился порт Дарвин. Эта территория до сих пор является самой малонаселенной в Австралии. Большинство населенных пунктов сосредоточены вокруг единственной дороги с твердым покрытием, связывающей Дарвин с югом. Северная Территория живет в основном за счет туризма — в национальный парк Какаду с живущими на болотах дикими животными и национальный парк Улуру — Ката Тьюта с уникальными скальными образованиями
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