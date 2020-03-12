Соцсети охватила волна фейк-защиты от COVID-19

Новая волна фейковых способов защиты от коронавируса захлестнула соцсети и мессенджеры. Неизвестные, выдающие себя за специалистов, утверждают, что уберечься от заболевания можно, например, принимая ударные дозы витамина С. Он действительно помогает поддерживать иммунную систему, но, по словам врачей, не способен предотвратить инфицирование любым из видов ОРВИ или гриппа, включая COVID-19. Под сомнение поставили и распространяющееся сообщение некоего медика из России, работающего в Китае. Он уверяет, что опасный вирус убивает обычный стиральный порошок или солнечные лучи. А что бы не заразиться, достаточно пить горячую воду каждые 15 минут. Все эти советы, уверены эксперты, только дезинформируют общество. В Роспотребнадзоре призывают в качестве профилактики избегать большого скопления людей, близких контактов и соблюдать личную гигиену.