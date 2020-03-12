Кабмин одобрил запрет высаживать детей-безбилетников из транспорта

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что правительство одобрило законопроект, который запрещает высаживать из транспортных средств не оплативших проезд детей. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает корреспондент «Известий».

«Сегодня на правительстве рассмотрен и одобрен пакет законопроектов, связанный с регулированием отношений при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте, — сказал министр.

Он напомнил, что в прошлом году было несколько случаев, когда детей, которые по тем или иным причинам не смогли оплатить проезд, контролеры высаживали из транспорта «где-то за городом, в темноте, в грязь». Дитрих подчеркнул, что законопроект напрямую запрещает это действие, отметив: «таких случаев быть не должно».

По словам министра, в настоящее время некоторые регионы регулируют сферу оплаты проезда самостоятельно, а другие вынуждены были отменить ряд собственных законодательных актов.

«То, что сегодня одобрено правительством для внесения в Государственную Думу, даст нам возможность наделить регионы полномочиями регулировать эту деятельность, устанавливать порядок оплаты проезда, устанавливать штрафы за неоплату этого проезда», — пояснил глава Минтранса.

Согласно общему мнению членов кабмина, новый законопроект позволит детально урегулировать сферу взаимоотношений пользователей общественного транспорта с контролерами при оплате проезда плате проезда.

27 декабря сообщалось, что в Новосибирске кондуктор автобуса высадил 10-летнюю девочку из автобуса на мороз и оставил одну на безлюдной улице, потому что у той не оказалось при себе справки школьника.