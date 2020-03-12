Банки России заявили о неготовности к созданию саморегулируемой организации

Почти две трети российских банков против создания саморегулируемой организации (СРО) или не определились с отношением к этому вопросу. Об этом свидетельствуют данные доклада Ассоциации банков России о саморегулировании в этом секторе, который имеется в распоряжении «Известий».

По данным опроса, проведенного ассоциацией, за создание такой организации выступили 31,25%. Такое же количество голосов было против. Схожая часть банков занимает нейтральную позицию. По словам главы ассоциации Георгия Лунтовского, чтобы оценить все аргументы за и против, надо понимать, в каком виде будет саморегулирование, какие полномочия будут делегированы СРО, какие права она получит по отношению к членам организации, как будут выстраиваться отношения с регулятором.

«Больше всего коммерческие банки волнует рост административной нагрузки. Сегодня поведенческий надзор находится в компетенции прежде всего Роспотребнадзора и отчасти Центрального банка. Если появится третья организация, которая будет участвовать в регулировании, это может стать дополнительной административной нагрузкой. Второй момент, который банки в некотором смысле не устраивает, — возможная необходимость мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности СРО», — сказал он.

Лунтовский отметил, что в наибольшей степени банки беспокоит проблема финансирования и она является существенным препятствием к принятию идеи СРО. Решением этой проблемы могло бы стать финансирование деятельности СРО за счет сверхдоходов Центробанка.

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«Необходимость мобилизации дополнительных ресурсов банки не радует»