Стартовал автопробег «Тотального диктанта» из Таллина в Петербург

Из Таллина стартовал автопробег «Тотального диктанта». Экипаж филологов и писателей направляется в Петербург. Санкт-Петербург является столицей акции в 2020 году. В маршруте 5 стран, 14 городов: Рига, Калининград, Варшава, Брест, Минск, Калуга, Москва и др. Члены экипажа по пути будут встречаться с местными координаторами, участниками акции и студентами. Для желающих проведут викторины по русскому языку. В каждом городе запланированы открытые мастер-классы и лекции современных писателей и лингвистов.

«Тотальное путешествие» займет три недели. До Санкт-Петербурга автопробег должен добраться к 1 апреля.