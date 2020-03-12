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В Австралии преступник с ножом напал на прохожих

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Фото: Global Look Press/Zuma/Bai Xue
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В австралийском Мельбурне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в результате чего два человека погибли, еще двое ранены, об этом сообщает ТАСС.

Вечером 11 марта преступник совершил ряд нападений на людей на улицах города, ранив полицейского и двух женщин, одна из которых позже умерла в больнице, а вторая находится в критическом состоянии. В ночь на 12 марта он напал еще на одного мужчину. Тот скончался по дороге в больницу.

Нападавший при задержании оказал сопротивление и был застрелен.

По словам комиссара полиции штата Грэма Эштона, нападавший мужчина, личность которого уже установлена, не имел никаких связей с террористическими организациями и криминального прошлого. В данный момент следственная группа устанавливает точные обстоятельства преступлений и мотивы нападавшего.

16 декабря 2019 года в Мельбурне произошел похожий случай. Тогда полицейские прибыли на вызов после сообщения о нападении мужчины на женщину. В ходе ареста нападавший выхватил нож, в связи с чем правоохранители применили перцовый баллончик и открыли по нему огонь.

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