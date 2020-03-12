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Uber намерен блокировать аккаунты больных коронавирусом водителей и клиентов такси

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Американская компания Uber Advanced Technologies планирует временно блокировать аккаунты водителей и клиентов своего сервиса такси, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на пресс-службу компании.

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По словам руководства компании, сотрудники Uber в принятии решений о блокировке аккаунтов будут советоваться с врачом-эпидемиологом.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрировано 1162 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения коронавирусом в 36 штатах.

Ранее 12 марта сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в США в столичном округе Колумбия из-за опасений распространения коронавируса. Одной из предлагаемых мер станет, в частности, отмена или перенос всех не представляющих особой важности массовых мероприятий, на которых ожидается присутствие более 1 тыс. человек. Эти рекомендации будут действовать по 31 марта.

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