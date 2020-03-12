Строительство Ледового дворца началось в Жуковке Брянской области

В Жуковке Брянской области начали возводить Ледовый дворец. Строители очистили площадку для будущего спорткомплекса. Рабочие разобрали старые трибуны и асфальтовое покрытие стадиона «Лесная Поляна», а также выкорчевали выросшие на месте спортплощадки деревья.

Как рассказали в издании РИА «Стрела», параллельно со строительством ледовой арены в Жуковке будет реконструироваться и стадион. На футбольном поле появится новое искусственное покрытие. Будут обновлены и беговые дорожки. На опушке прилегающего к стадиону соснового бора установят опоры уличного освещения, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Напомним, власти Брянской области направят 700 млн рублей на создание пяти ледовых дворцов. Решение одобрила спортивная общественность. При выборе места для новых арен будет учитываться мнение местных жителей. Также запланирована реконструкция главной ледовой площадки в Володарском районе столицы региона.