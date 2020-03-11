Эксперт оценил заявление о начале экономического кризиса в Эстонии

Экономический кризис в Эстонии уже не первый год и находится в затяжной фазе. Таким мнением в среду, 11 марта, поделился с «Известиями» завлабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев.

«Эстония, как и некоторые другие страны Европы, давно в кризисе: хотя с начала 2009 года наступила стабилизация экономики, но рост в этот период был очень небольшим», — сказал Ведев.

Он отметил, что рецессия была особенно заметна в Португалии, Греции и Ирландии. Однако, по его словам, проблема европейской экономики в разнице между эффективностью производительности труда на севере и юге Евросоюза.

«Поскольку Эстония находится на севере Европы, в этой стране дорогая рабочая сила. При этом в стране высокая долговая нагрузка и низкая эффективность труда и экономики, как в других северноевропейских странах, например, Голландии или Германии. Поэтому проблемы накапливаются, которые приводят к структурному кризису», — убежден Ведев.

Он подчеркнул, что, несмотря на «дисциплинированность» экономики Эстонии,у жителей страны большое количество кредитов. Кроме того, как пояснил эксперт, у эстонцев высокие зарплаты, что означает высокую ценность труда и большие расходы для предприятий.

Вместе с тем, по словам эксперта, кризиса стоит бояться не только Эстонии и другим странам Европы, но и России. Он связывает это с недавними возникшими шоками — падением цен на нефть, девальвацией рубля и снижением капитализации российских компаний.

«Если в ближайшие месяцы негативные новости о коронавирусе утихнут, а цены на нефть отыграют позиции, то ВВП России может отделаться замедлением экономики. Но если эти проблемы сохранятся до второго полугодия, то кризис может настигнуть и Россию», — подытожил Ведев.

Ранее в этот же день министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране. Он отметил, что сейчас правительство страны работает над тем, чтобы минимизировать последствия от кризисных явлений.