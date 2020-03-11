Прямой эфир

Эксперт оценил заявление о начале экономического кризиса в Эстонии

0
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экономический кризис в Эстонии уже не первый год и находится в затяжной фазе. Таким мнением в среду, 11 марта, поделился с «Известиями» завлабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев.

«Эстония, как и некоторые другие страны Европы, давно в кризисе: хотя с начала 2009 года наступила стабилизация экономики, но рост в этот период был очень небольшим», — сказал Ведев.

Он отметил, что рецессия была особенно заметна в Португалии, Греции и Ирландии. Однако, по его словам, проблема европейской экономики в разнице между эффективностью производительности труда на севере и юге Евросоюза.

Усыпить бдительность: Эстония отказалась от территориальных претензий к России
Местные националисты обвинили президента в потакании Москве

«Поскольку Эстония находится на севере Европы, в этой стране дорогая рабочая сила. При этом в стране высокая долговая нагрузка и низкая эффективность труда и экономики, как в других северноевропейских странах, например, Голландии или Германии. Поэтому проблемы накапливаются, которые приводят к структурному кризису», — убежден Ведев.

Он подчеркнул, что, несмотря на «дисциплинированность» экономики Эстонии,у жителей страны большое количество кредитов. Кроме того, как пояснил эксперт, у эстонцев высокие зарплаты, что означает высокую ценность труда и большие расходы для предприятий.

Вместе с тем, по словам эксперта, кризиса стоит бояться не только Эстонии и другим странам Европы, но и России. Он связывает это с недавними возникшими шоками — падением цен на нефть, девальвацией рубля и снижением капитализации российских компаний.

«Если в ближайшие месяцы негативные новости о коронавирусе утихнут, а цены на нефть отыграют позиции, то ВВП России может отделаться замедлением экономики. Но если эти проблемы сохранятся до второго полугодия, то кризис может настигнуть и Россию», — подытожил Ведев.

Ранее в этот же день министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране. Он отметил, что сейчас правительство страны работает над тем, чтобы минимизировать последствия от кризисных явлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министры обороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020