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Жителей Якутии предупредили о закрытии автозимника на трассе «Вилюй»

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В Якутии с 1 апреля будет закрыт грунтовый автозимник на трассе «Вилюй». Водителей просят заранее спланировать перевозки.

Автозимник находится на участке от села Таас-Юрях до поселка Верхнемарково в Иркутской области. Переправу планируют закрыть 1 апреля. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Чтобы избежать заторов и остановки движения, дорожники просят пользователей заранее спланировать все перевозки.

Ранее сообщалось, что в Якутии началось проектирование моста через реку Вилюй. Длина переправы составит 1,7 км, ее начнут строить в 2021 году.

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