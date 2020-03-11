Жителей Якутии предупредили о закрытии автозимника на трассе «Вилюй»

В Якутии с 1 апреля будет закрыт грунтовый автозимник на трассе «Вилюй». Водителей просят заранее спланировать перевозки.

Автозимник находится на участке от села Таас-Юрях до поселка Верхнемарково в Иркутской области. Переправу планируют закрыть 1 апреля. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Чтобы избежать заторов и остановки движения, дорожники просят пользователей заранее спланировать все перевозки.

Ранее сообщалось, что в Якутии началось проектирование моста через реку Вилюй. Длина переправы составит 1,7 км, ее начнут строить в 2021 году.