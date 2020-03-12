«Яндекс» рассказал о самых частых вопросах россиян

Сервис «Яндекс.Кью» назвал вопросы, которые россияне задают чаще всего. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 12 марта.

Аналитики изучили данные, полученные с момента слияния сервиса «Яндекс.Знатоки» и The Question в марте 2019 года. В общей сложности было задано более 274 тыс. вопросов, а получено более 1,27 млрд ответов.

Чаще всего пользователи спрашивают: «Что взять с собой в Турцию?» (18 млн просмотров). На втором месте: «Как поддерживают рентабельность дорогие магазины, если вечно никого нет?» (1,5 млн просмотров). На третьем: «В исламе запрещен алкоголь, евреи не едят свинину. А что запрещено есть или пить у христиан?» (1 млн просмотров).

Также в пятерку самых популярных попали вопросы о грехах в Содоме и Гоморре, причинах смены милиции на полицию. Самым обсуждаемым в 2019 году стал вопрос о происхождении людей при условии, что у Адама и Евы было два сына. На втором месте — «Для чего была уничтожена история славянских народов? Какую литературу нужно прочесть, чтобы иметь о ней объективное представление?».

Ранее, 1 марта, сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении рейтинг пассажиров.