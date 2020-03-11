Пятый человек умер в Мексике от контрафактного лекарства

В Мексике скончался пятый пациент, которому ранее во время процедуры гемодиализа было введено контрафактное лекарство. Об этом сообщили в Twitter нефтяной компании Pemex, в чьей корпоративной больнице произошел инцидент.

«Сообщаем о смерти пятого пациента, пострадавшего от инфицированного продукта», — говорится в заявлении компании.

Из 54 сотрудников компании, получивших контрафактный препарат, трое остаются в отделении интенсивной терапии на аппарате «искусственная почка», 23 человека госпитализированы в стабильном состоянии, 27 пациентов получают амбулаторную помощь.

27 и 28 февраля в клинику Pemex в городе Вильяэрмоса поступили первые пять пациентов с высокой температурой и потоотделением, которые ранее прошли в ней процедуру гемодиализа, сообщает портал Infobae.

В результате проверки выяснилось, что источником бактериального загрязнения стала одна из партий гепарина натрия, который используется при этой процедуре. Исследования выявили загрязнение лекарства бактерией клебсиелла пневмонии (Klebsiella pneumoniae), вызывающей тяжелые заболевания.