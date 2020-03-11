В Алеппо восстановили хлебозавод

Хлебозавод стал первым предприятием, которое открылось после освобождения в Лерамуне. Этот район на северо-западе Алеппо наиболее серьезно пострадал от боевиков.

Предприятие находилось в 300 м от зоны боевых действий. Боевики использовали это и другие близлежащие здания для укрытия и в качестве укреплений. Освободить этот район сирийской армии удалось месяц назад.