На северо-западе Сирии частично разминировали стратегическую высоту

Стратегическую высоту близ сирийского Серакиба частично разминировали.

Несколько дней назад здесь проходили серьезные бои за холм. Боевики контролировали этот район семь лет. Операцию по взятию местности готовили полмесяца.

Саперы занимаются разминированием земель. Скоро в этом районе разрешат работать фермерам.