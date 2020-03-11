Ученые рассказали о пользе сидения на корточках

Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.

По их данным, сидение на корточках положительно влияет на риск возникновения сердечно-сосудистых и других заболеваний.

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