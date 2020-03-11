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Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

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Россиянин Александр Большунов досрочно стал победителем в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам. Это стало известно после того, как норвежцы отказались от участия в заключительных этапах турнира из-за опасений заражения коронавирусом.

За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. У его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клебо в активе 1726 очков. Следующие три строчки в общем зачете также занимают норвежцы: Пол Голберг (1311), Симен Крюгер (1260), Шур Рёте (1257).

Таким образом, Большунов стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. Лучшим результатом россиян до этого момента были вторые места. В разное время подобного достижения добивались Большунов (сезон-2018/19), Сергей Устюгов (2016/17), а также Александр Легков (сезоны-2012/13 и 2013/14).

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