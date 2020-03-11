Билли Айлиш обнажилась на концерте в знак протеста против бодишейминга

Билли Айлиш разделась в знак протеста против бодишейминга. Видео с полуголой артисткой появилось на экране во время выступления в Майами. В это время она произносит речь об одежде и отношениях со своим телом.

Поводом послужила критика, с которой, по ее словам, постоянно сталкивается певица.