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Первые мобильные пункты для переписи населения могут появиться в России

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Мобильные пункты переписи населения в офисах и на производствах могут появиться в России в 2020 году. Росстат рассчитывает открывать их по заявкам компаний.

О том, что Росстат готов организовать работу мобильных переписных участков в крупных организациях и на предприятиях, «Известиям» сообщил замглавы службы Павел Смелов.

По его словам, для этого руководству компании необходимо будет инициировать запрос. Служба проанализирует ресурсы территориального органа государственной статистики, работающего в нужном регионе, и оценит возможности самого предприятия — например, имеется ли возможность разместить в офисе оборудование для пункта. Если всё необходимое есть, в компанию приедут переписчики.

По словам Смелова, оценить возможное число мобильных переписных участков, которые могут открыться, пока сложно, но Росстат готов к «высокой активности предприятий».

Идею организации мобильных переписных участков на предприятиях российские чиновники заимствовали у белорусских коллег, где перепись прошла в 2019 году. Там 28% населения было учтено именно таким образом, не отрываясь от работы.

Вместе с тем эксперты предполагают, что работодатели вряд ли будут сильно заинтересованы проводить перепись на своих предприятиях, однако в мероприятии наверняка примут участие государственные компании и корпорации.

Полностью читайте в материале «Известий»:

Деловая перепись: россияне смогут принять участие в ВПН на работе

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