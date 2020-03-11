Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе

Российский наноспутник «Лебедь» может стать первым космическим аппаратом, покинувшим земную орбиту с помощью солнечного паруса. Летный образец спутника могут представить уже через три года, после чего последует тестовый полет.

Технику планируется использовать для исследовательских миссий, которые станут дешевле за счет отказа от применения тяжелых маршевых двигателей — это позволит снизить общий вес отечественного зонда. Основное отличие «Лебедя» от иностранных разработок — уникальная роторная конструкция двухлопастного паруса, позволяющая увеличить его площадь в десять раз.

Как рассказал рассказал старший преподаватель МГТУ им. Баумана Александр Попов, на «Лебеде» будет установлен запатентованный университетом двухлопастной роторный парус, для развертывания которого не требуется каркас.

«Благодаря этому мы рассчитываем в десять раз увеличить его площадь при том же весе конструкции», — отметил ученый.

По словам Попова, новый аппарат будет доставлен ракетой-носителем на орбиту высотой в 1 тыс. км. После чего он начнет управляемое вращение, инициируемое с помощью маневровых электротермических двигателей — резистоджетов (необходимую энергию они получат от солнечных батарей). При этом за счет центробежной силы из специальных цилиндров по обеим сторонам спутника будут выпущены два паруса с односторонним светоотражающим покрытием. Их суммарная длина составит около 320 м.

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Унесенный ветром: «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе