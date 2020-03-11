Прямой эфир

Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский наноспутник «Лебедь» может стать первым космическим аппаратом, покинувшим земную орбиту с помощью солнечного паруса. Летный образец спутника могут представить уже через три года, после чего последует тестовый полет.

Технику планируется использовать для исследовательских миссий, которые станут дешевле за счет отказа от применения тяжелых маршевых двигателей — это позволит снизить общий вес отечественного зонда. Основное отличие «Лебедя» от иностранных разработок — уникальная роторная конструкция двухлопастного паруса, позволяющая увеличить его площадь в десять раз.

Как рассказал рассказал старший преподаватель МГТУ им. Баумана Александр Попов, на «Лебеде» будет установлен запатентованный университетом двухлопастной роторный парус, для развертывания которого не требуется каркас.

«Благодаря этому мы рассчитываем в десять раз увеличить его площадь при том же весе конструкции», — отметил ученый.

По словам Попова, новый аппарат будет доставлен ракетой-носителем на орбиту высотой в 1 тыс. км. После чего он начнет управляемое вращение, инициируемое с помощью маневровых электротермических двигателей — резистоджетов (необходимую энергию они получат от солнечных батарей). При этом за счет центробежной силы из специальных цилиндров по обеим сторонам спутника будут выпущены два паруса с односторонним светоотражающим покрытием. Их суммарная длина составит около 320 м.

Полностью читайте в материале «Известий»:

Унесенный ветром: «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали об опасности звезды Бетельгейзе для спутников и космонавтов
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020