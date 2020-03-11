В понедельник, 9 марта, российский рубль значительно подешевел в паре с долларом и евро — по сравнению с прошлой неделей падение в моменте превышало 10%. К этому привело сокращение цен на нефть на 30% в самом начале торгов. Всё дело в том, что Россия и страны ОПЕК не договорились о продлении сделки по ограничению добычи «черного золота». Поэтому рынок ждет быстрого роста предложения нефти, а значит, и снижения цены.

Стоимость сырья очень быстро опустилась в район $30 за баррель. Это сопровождалось распродажами активов на крупнейших фондовых площадках. Так, в Европе и США индексы обрушились на 6–7%. В России после длинных выходных рынки тоже открылись снижением. Основной удар пришелся на индекс РТС. Рубль продолжил дешеветь в паре с евро и долларом, но уже не такими быстрыми темпами.

Однако уже в понедельник вечером нефть частично восстановила позиции и во вторник стабилизировалась в районе $35 за баррель. Нацвалюта также отыграла часть потерь понедельника, и 10 марта за один евро давали около 82 рублей, а за доллар — около 72 рублей.

Я считаю, что резких изменений курса рубля в ближайшее время ждать не стоит. Нефть стабилизировалась в районе $30–35 за баррель, финансовые власти обладают инструментами, чтобы избежать мощного падения нацвалюты. При этом инфляция в России находится на исторических минимумах. В этой ситуации сберегательные стратегии остаются достаточно простыми.

Первое правило при столь драматичной ситуации на валютном рынке — не совершать резких движений самому. Если евро или доллар подорожали на 10 рублей за несколько часов, не стоит бежать и покупать валюту. Если вы видите множество желающих приобрести иностранные деньги, значит, на рынке всё уже произошло. Вы просто купите валюту на пике на невыгодных условиях. Потому что за падением последует рост (отскок от минимума), затем эти уровни будут корректироваться. И в течение нескольких дней курс стабилизируется. Дождитесь, пока рынки успокоятся, меры властей подействуют, и уже тогда задумывайтесь об изменении валютной структуры сбережений.

Хранить накопления только в одной денежной единице нецелесообразно. На валютный рынок действует множество факторов. Есть и такие, которые нельзя предсказать — как это случилось со сделкой ОПЕК+. Поэтому распределите сбережения по разным корзинам. В России классический вариант — 60% в рублях и по 20% в долларах и евро. Этого достаточно, чтобы избежать значительных потерь от роста инфляции или колебаний курса. В последние годы волатильность рубля значительно снизилась, но его курс тесно связан с нефтяными котировками. Причем он резко ослабляется вместе с падением цены на «черное золото», а восстанавливаться будет постепенно. Но в любом случае, если вы зарабатываете в рублях, значительную долю сбережений следует хранить тоже в рублях — так вы не теряете на конвертации и имеете более быстрый доступ к деньгам, когда это необходимо.

Если вы решили приобрести валюту, не стоит делать это в обменниках. Там обычно очень высокий спред — разница между курсом покупки и продажи. То есть обменник готов купить у вас валюту дешево, а продать вам значительно дороже (иногда разница достигает 15–20 рублей). Разумнее покупать и продавать иностранные деньги через свой онлайн-банк — курсы здесь обычно выгоднее, операции проходят за несколько минут, не нужно стоять в очереди. При этом не обязательно иметь карту, привязанную к валютному счету — его можно открыть онлайн и тоже в течение нескольких минут (такие услуги есть в Альфа-банке, Тинькофф банке, Райффайзенбанке и других). Иностранные наличные вам вряд ли пригодятся (оплатить визовый сбор или расходы в путешествии можно картой). А присутствие средств на счетах в разной валюте дает свободу действий — например, обменять эти деньги в любой момент и использовать рубли.

Резюмирую: в период резких валютных колебаний нужно соблюдать простые правила. Во-первых, не паниковать и не следовать за рынком. Если вы видите очередь в обменник, значит, совершать операции с валютой уже поздно и нужно ждать. Во-вторых, дождаться стабилизации — когда курс не меняется на 5–10 рублей в течение одного торгового дня. В-третьих, не покупать и не продавать валюту через непроверенных посредников. И, наконец, следить за балансом разных денежных единиц в вашем портфеле сбережений — так вы снижаете риски. Это позволит вам сформировать «подушку безопасности», сохранить накопления и быть готовым к подобным ситуациям в будущем.

Автор — специалист по сберегательным банковским продуктам

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции