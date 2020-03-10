Дело выбросившего ребенка из окна подростка пересмотрят на Урале

Прокуратура в Свердловской области добилась отмены приговора для 17-летнего подростка, который выбросил младенца из окна. Прокуратура посчитала решение суда необоснованно мягким.

Инцидент произошел в Североуральске в июне 2019 года. По версии следствия, молодой человек пришел к знакомой, она оставила с подростком своего двухмесячного ребенка и ушла в магазин. Подсудимый выбросил младенца из окна. Ребенка поймал 44-летний прохожий, поэтому младенец серьезно не пострадал. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего». В декабре 2019 года суд вынес оправдательный приговор «в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления», сообщает ИА «Ура.ру».

Прокуратура посчитала такое решение необоснованно мягким. Ведомство подало апелляцию в областной суд. Уголовное дело возвращено на новое судебное разбирательство в ином составе суда.