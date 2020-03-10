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Интеллектуальную транспортную систему внедрят в Хабаровске и пригородах

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Хабаровске и его пригородах в ближайшие три года планируют автоматизировать процессы управления автомобильным движением. Пункт «Внедрение интеллектуальной транспортной системы» добавлен в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

«В 2020 году на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Хабаровске и агломерации из федерального бюджета выделено 120 млн рублей. Уже есть методические рекомендации, как только получим все необходимые вводные и определим этапы программы, подготовим техническую документацию и приступим к работам», — цитирует замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова ИА «Хабаровский край сегодня».

По его словам, транспортная система представляет собой комплекс камер, центр организации дорожного движения и предусматривает мониторинг трафика и мест концентрации ДТП, отслеживание магистральных маршрутов. Всё это будет интегрировано в систему «Умный город».

Реализация проекта запланирована на три года, на каждый из них будет выделено по 120 млн рублей. Транспортная система также дополнит действующий комплекс «Безопасный город».

В январе сообщалось, что в этом году на дорожные работы в Хабаровском крае направят свыше 10 млрд рублей. Большую часть средств в размере 5,34 млрд рублей выделят из регионального бюджета. Федеральный бюджет направит чуть более 5 млрд рублей. Особое внимание планируется уделить трассам регионального значения и мостовым переходам. В частности, более 700 млн рублей пойдет на продолжение реконструкции дороги Комсомольск-на-Амуре–Березовый–Амгунь–Могды–Чегдомын.

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