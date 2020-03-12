Президент США Франклин Рузвельт уже 8 декабря 1941 года, на следующий день после атаки на Перл-Харбор, обратился к Иосифу Сталину с просьбой помочь в борьбе с Японией. Сталин вежливо отклонил эту просьбу, ибо объявление войны на Дальнем Востоке, когда гитлеровская армия находилась под Москвой, означало открытие еще одного фронта, на что советское командование не могло пойти.

Рузвельт ответил, что об этом решении сожалеет, но на месте русских поступил бы так же. Тем не менее на протяжении всей Второй мировой войны американский и английский лидеры убеждали советское руководство предоставить на территории Дальнего Востока СССР базы для ВВС США с тем, чтобы совершать авиационные налеты на японскую метрополию. Эти просьбы объяснялись тем, что длительное время, вплоть до лета 1944 года, американцы не имели аэродромов, с которых можно было совершать бомбовые налеты на Японские острова и благополучно возвращаться назад.

Зная о фанатичном сопротивлении японцев, особенно при защите территории метрополии, союзники, хотя и разрабатывали планы десантных операций на Японские острова, во многом рассчитывали на капитуляцию Японии в результате массированных ударов с воздуха. Как выразился премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, предусматривалось «сжечь Японию».

27 сентября 1944 года он писал Сталину: «Я искренне желаю, и я знаю, что этого желает и Президент, вмешательства Советов в японскую войну, как было обещано Вами в Тегеране, как только германская армия будет разбита и уничтожена. Открытие русского военного фронта против японцев заставило бы их гореть и истекать кровью, особенно в воздухе, так что это значительно ускорило бы их поражение. Судя по тому, что я узнал о внутреннем положении Японии, а также о чувстве безнадежности, гнетущем ее народ, я считаю вполне возможным, что, как только нацисты будут разгромлены, трехсторонние призывы к Японии капитулировать, исходящие от наших трех великих держав, могут быть решающими…»

Не желал терять сотни тысяч, а по некоторым расчетам до миллиона, американских парней в ожесточенных сражениях на японской территории и президент Рузвельт. Об этом он прямо говорил Сталину на Ялтинской конференции.

Из стенограммы беседы 8 февраля 1945 года: «…Рузвельт заявляет, что американцы намерены установить авиабазы на островах Бонин к югу от Японии и на островах вблизи Формозы (Тайвань. – «Известия»). Он думает, что настало время для проведения крупных бомбардировок Японии. Он, Рузвельт, не хочет высаживать войска в Японии, если он сможет обойтись без этого. Он высадит войска в Японии только в случае крайней необходимости. На островах у японцев имеется 4-миллионная армия, и высадка будет сопряжена с большими потерями. Однако если подвергнуть Японию сильной бомбардировке, то можно надеяться, что всё будет разрушено, и, таким образом, можно будет спасти много жизней, не высаживаясь на острова».

К реализации плана разбомбить Японию с воздуха приступили тогда, когда на отбитых у японцев Марианских островах удалось подготовить аэродромы для «летающих крепостей» – американских бомбардировщиков В-29. «Ковровые бомбардировки» японских городов начались с марта 1945 года. За месяц был совершен 91 массированный налет, жертвами которого стали 147 тыс. человек.

Только в ночь на 10 марта при бомбардировке японской столицы в Токио погибли свыше 83 тыс. жителей и 41 тыс. получили ранения. По другим данным, число погибших превысило 100 тыс. человек. В налете участвовали 334 бомбардировщика В-29, сбрасывавших в основном зажигательные бомбы. Каждый из самолетов нес от 6 до 8 т напалмовых бомб. В результате было сожжено 16,5 квадратных миль города, или более 40% жилого фонда, 180 тыс. семей остались без крова. Это был самый разрушительный в истории налет с использованием обычных вооружений. Планировавший и осуществлявший «ковровые бомбардировки» американский генерал-майор Кёртис Лемэй позже заявил: «Думаю, если бы мы проиграли войну, то меня судили бы как военного преступника».

Японский репортер так описывал разносимый сильным ветром всеохватывающий пожар: «Тучи пламени поднимались всё выше, и башня здания парламента чернела на фоне багрового неба. Город был освещен, как при восходе солнца. Тучи дыма, сажи, искр летели над городом, поднятые штормом. Той ночью мы думали, что весь Токио превратился в угли».

Не меньший ущерб был нанесен и массированными бомбардировками Токио 13 апреля и 25 мая. Из 206 японских городов бомбардировкам и обстрелам корабельной артиллерией были подвергнуты 98. Всего на острова собственно Японии было сброшено 160,8 тыс. американских бомб. В результате налетов были разрушены и сожжены 2210 тыс. домов, что составляло около четверти жилого фонда Японии. Потери гражданского населения от авиационных бомбардировок и артиллерийских обстрелов составили, по различным данным, от 500 до 900 тыс. человек. Столь большие жертвы объясняются тем, что накануне и в годы войны японское правительство и командование не создали должной системы противовоздушной обороны страны и не построили бомбоубежища для населения крупных городов.

Другое объяснение гибели при бомбардировках столь большого числа жителей Токио, Осаки, Нагои и других крупных городов Японии состоит в сознательной тактике и стратегии операций бомбардировочной авиации США. «Ковровые бомбардировки» по площадям преследовали цель нанести как можно больший ущерб не столько военной промышленности противника, сколько мирному населению городов.

Такая стратегия была применена и при планировании атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Так, в отданном 2 августа 1945 года оперативном приказе № 13 американского командования указывалось: «День атаки — 6 августа. Цель — центр и промышленный район города Хиросима. Вторая резервная цель — арсенал и центр города Кокура. Третья резервная цель — центр города Нагасаки».

Как и при «ковровых бомбардировках» японских городов, нанося атомные удары, американцы стремились достичь прежде всего психологического эффекта, уничтожив для этого множество людей. Президент США Гарри Трумэн лично одобрил предложение своего ближайшего советника, госсекретаря США Джеймса Бирнса о том, что «(атомную) бомбу следует использовать как можно скорее против Японии, что ее следует сбросить на военный завод, окруженный жилыми массивами для рабочих, и что ее следует применить без предварительного предупреждения».

Однако, как свидетельствуют факты истории, бесчеловечное уничтожение в «ковровых бомбардировках» и атомное испепеление беззащитных женщин, детей и стариков не привели японское правительство к капитуляции. Решение о прекращении сопротивления было принято только после вступления в войну победоносной Красной армии Советского Союза.

Автор — доктор исторических наук

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