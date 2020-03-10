Названы самые быстроразвивающиеся регионы России

В агентстве «Эксперт РА» и в фонде «Росконгресс» назвали самые быстроразвивающиеся регионы России. Первое место разделили Москва и Сахалинская область. Сахалин богат сырьем — это влияет на экономический рост. Доходы населения растут, увеличивается объем торговли. Серебро — у Тюменской области, бронза — у Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди антилидеров списка: Тува, Ингушетия, Карачаево-Черкесия. В этих регионах не развита добыча полезных ископаемых. Кроме того, для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора.