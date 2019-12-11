Названы самые комфортные города России

Краснодар эксперты назвали самым комфортным городом в России. Исследование проводил институт территориального развития «Урбанистика». Второе место по удобству жизни занял в рейтинге Сургут. Эксперты оценили высокие зарплаты и развитую городскую среду. Третье место досталось северной столице. Подняться выше Петербургу помешали низкие зарплаты в сочетании со стоимостью жилья. В десятку лидеров также вошли Тюмень, Калуга, Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь. Столица России не попала даже в 50 лучших. Москва лишь на 52-м месте в рейтинге.