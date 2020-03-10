«Зенит» представил женскую команду. Презентация прошла на домашнем стадионе клуба.

«Зенит» объявил о создании женской команды в конце января. Она будет выступать в чемпионате и Кубке России.

Сине-бело-голубые уже заявились на сезон 2020/2021. Главный тренер — многократная чемпионка России Ольга Порядина.