Макгрегор и Нурмагомедов обменялись колкостями в соцсетях

Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор высмеял чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Twitter. После чего россиянин ответил ему аналогичным образом.

Макгрегор положил начало интернет-перепалке, выложив в своем аккаунте стоп-кадр из видео, снятого во время нападения ирландца на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в апреле 2018 года. На фотографии, подписанной фразой «Уличный бой», изображен «испуганный» Нурмагомедов. Так ирландец отреагировал на высказывание россиянина на пресс-конференции с Тони Фергюсоном о том, что он не раз участвовал в уличных боях в Дагестане, усомнившись в аналогичном опыте своего американского соперника.

Россиянин ответил оппоненту, разместив на своей странице пост с надписью «Помогите» и фотографией своего боя с Макгрегором, на котором он проводит ирландцу болевой прием.

Нурмагомедов победил Макгрегора в 2018 году. Ближайший бой россиянина — против Тони Фергюсона в США. Смотрите трансляцию 19 апреля из Нью-Йорка на РЕН ТВ.