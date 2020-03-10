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Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали под Тамбовом

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В Тамбовской области полиция задержала предполагаемого убийцу 13-летней девочки, пропавшей 7 марта.

По одной из версий, девушка шла по обочине дороги. Водитель сбил ее и, чтобы скрыть случившееся, положил тело в багажник, отвез к реке и бросил в воду.

Мужчина показал, где именно сбросил труп в воду, на месте работают водолазы, но тело пока не найдено.

Возбуждено уголовное дело, 10 марта будет решаться вопрос об аресте мужчины.

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