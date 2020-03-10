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Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине

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Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy
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На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок. Инцидент произошел в парке «Дубовая роща» в украинском Запорожье, сообщает пресс-служба городской администрации.

По предварительной информации, малолетний был без присмотра родителей. Они сидели в одном из ближайших кафе. Девочка залезла на одну из скульптур, которая не была закреплена, и она упала на ребенка.

По данным местных СМИ, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ноги. Медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

Полиция проводит расследование по статьям «Служебная халатность» и «Умышленное убийство».

В свою очередь директор парка Олег Комаренко пояснил, что упавшая статуя была огорожена и на ней были размещены предупреждающие надписи о том, что к ней нельзя приближаться. По его словам, есть видеозапись произошедшего, которая будет использована для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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