Заклинивший аппарат лучевой терапии раздавил женщину в Воронеже

Аппарат лучевой терапии насмерть раздавил женщину в Воронежском областном онкодиспансере в результате сбоя в работе. Об этом сообщил «Интерфакс».

Трагедия произошла в среду, 22 мая, во время процедуры. По предварительным данным, аппарат вышел из строя: у него заклинил подъемный механизм.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила техническим экспертам Росздравнадзора отправиться в Воронеж на передвижной лаборатории, чтобы на месте провести экспертизу оборудования. Отмечается, что аппарат был выпущен в Чехии в 2006 году.

16 мая пресс-служба Главного управления МВД по Воронежу отреагировала на перевозку умершего жителя области в морг на крыше автомобиля «Волга». Фотография машины с привязанным на крыше телом, завернутым в мешок, была опубликована в соцсетях и вызвала общественный резонанс.