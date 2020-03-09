Около 216 кг рыбы и икры изъято в Тульской области

В 2020 году в Тульской области продолжаются проверки объектов, реализующих рыбу ценных пород и икру.

По данным регионального Роспотребнадзора, из-за нарушений было составлено 44 дела об административных правонарушениях. Забраковано 215,9 кг рыбы ценных пород, включая икру, передает ИА «Тульские известия». Всего с начала года было проверено 64 объекта.

Ранее ученые разработали уникальный метод, который позволит точно отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в аквакультуре от их диких сородичей, что позволит сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы.