Ученые придумали способ спасения осетра от браконьеров

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН разработали уникальный метод, который позволит точно отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в аквакультуре от их диких сородичей, что позволит сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы.

Новый метод основан на анализе специфических биохимических маркеров, в том числе исследование состава жирных кислот, которые попадают в организм рыб с пищей. Соотношение и наличие различных жирных кислот серьезно отличается у рыб выращенных разных способом, пишет «РИА Новости».

Для исследования данных жирных кислот используется специальное оборудование — хромотограф, который оснащен масс-спектрометрическими детекторами. Проверка занимает около одних суток.

Руководитель исследования, заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ, член-корреспондент РАН, профессор Михаил Гладышев рассказал, что ранее в университет неоднократно поступали просьбы правоохранителей с просьбой провести экспертизу конфискованной икры и филе осетра и теперь это стало возможно.

5 декабря «Известия» сообщали, что в России появился первый проект по производству искусственной рыбы. Биологи рассчитывают выращивать осетрину с помощью мышечных волокон, которые помещают в специальные инкубаторы. Опытная партия уже получена, сейчас идет отладка технологии.