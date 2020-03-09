Китай успешно запустил очередной спутник новой навигационной системы

Китай успешно вывел на орбиту ракету-носитель «Чанчжэн-3В» с 54-м спутником новой навигационной системы Beidou. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация.

Пуск состоялся на космодроме Сичан (провинция Сычуань) в 19:55 по местному времени (14:55 мск), передает «РИА Новости». Спутник вышел на заданную орбиту и будет работать вместе с ранее запущенными аппаратами.

5 ноября 2019 года состоялся успешный запуск спутника Beidou-3. В сентябре того же года на орбиты были выведены еще два спутника системы.

Beidou — глобальная навигационная система, которая, по замыслам Китая, станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что она начнет предоставлять навигационные услуги по всему миру уже в 2020 году.