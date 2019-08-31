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Китай успешно запустил два спутника при помощи ракеты-носителя

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Фото: Global Look Press/Jin Liwang
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Китай успешно вывел на орбиту два космических спутника при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А» в субботу, 31 августа.

Запуск был осуществлен в 07:41 по местному времени (02:41 мск) с космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу на северо-западе страны, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Это третий по счету запуск ракеты-носителя серии «Куайчжоу-1А». Были запущены микрогравитационный экспериментальный спутник (название неизвестно) и спутник «Сяосян-1-07», который выполняет научно-исследовательскую миссию.

30 августа в пресс-службе Минобороны России сообщили, что военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области ракетой «Рокот», выведен на околоземную орбиту.

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