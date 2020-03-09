Эксперты сравнили рацион питания Путина, Меркель и Трампа

Испанское издание El Confidencial со ссылкой на данные Европейского медицинского института ожирения сравнило, что едят президент РФ Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Испании Педро Санчес.

Так, председатель правительства Испании, страны, где уровень ожирения среди населения составляет 27,1% и 33,4% жителей которой ведут малоподвижный образ жизни, пьет не больше двух чашек кофе в день и соблюдает средиземноморскую диету, употребляет много воды, а также игристое или красное вино. Кроме того, политик занимается спортом.

В России уровень ожирения среди населения, по данным специалистов, составляет 25,7%, при этом 11,1% россиян ведут малоподвижный образ жизни.

Физическая форма 67-летнего Владимира Путина поистине завидна, пишет издание. Российский лидер активно занимается спортом, любит хоккей и лыжи, а его рацион правильный и сбалансированный.

«Когда ему позволяет расписание, Владимир Путин начинает свой день с плавания. Затем в спортзале он проводит силовую тренировку на выносливость. После этого президент завтракает», — говорится в материале.

Завтрак российского лидера включает в себя яйца, фрукты и сухофрукты, гречневую кашу с добавлением проса и алтайского меда. Кроме того, Путин любит уху из лосося и трески, говядину с рисом, жареного ягненка, рыбу и красную икру. Издание отмечает, что президент РФ старается избегать алкоголя, но если нужно произнести тост, выбирает вино или пиво.

Чаще всего Путин, по данным из открытых источников, пьет турецкий кофе, зеленый или травяной чай. Также президент употребляет молочные продукты, а в качестве легкого ужина предпочитает кефир. Диетолог Андреа Маркес считает, что рацион и образ жизни российского президента оптимальны.

В то же время, американский коллега Путина страдает от повышенного холестерина. Индекс массы тела Трампа соответствует легкой форме ожирения. При этом президент США не скрывает своей любви к фастфуду и калорийной пище.

Его рацион президента основан на гамбургерах и сэндвичах с яйцами и большим количеством сыра, бекона и соусов, жареных крылышках с картошкой фри, пицце и выпечке. Хотя Трамп и не пьет алкоголь, в день он может выпить до 12 банок колы. Вдобавок ко всему президент ведет малоподвижный образ жизни. По данным CNN, сейчас Трамп играет только в гольф.

Его образ жизни отражает и ситуацию в США в целом, где уровень ожирения составляет 37,3%, а 35% жителей страны ведут малоподвижный образ жизни.

Говоря о рационе Меркель, издание отмечает, что в повседневной жизни канцлеру Германии не хватает физической активности. Она катается на лыжах, но не занимается спортом регулярно. В еде Меркель верна традиционной немецкой кухне, предпочитает сосиски с соусом и пюре, сырное фондю и пиво. На ужин политик ест овощи. В Германии уровень ожирения среди населения составляет 25,7%, а 23,4% ведут малоподвижный образ жизни.