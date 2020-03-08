Подозреваемого в убийстве подростка сына судьи отправили под домашний арест

Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга отправил сына судьи Артема С., подозреваемого в убийстве школьника Владислава Б., под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент телеканала «78» в воскресенье, 8 марта.

Молодой человек будет находиться под домашним арестом до 7 мая. Обвинение ему пока не предъявили.

Адвокат подозреваемого Артем Баконин рассказал журналистам, что его подзащитный признает вину в случившемся и утверждает, что убийство совершено по неосторожности, передает РЕН ТВ.

Преступление было совершено вечером 7 марта в квартире судьи Виталия Саяпина на улице Ижорского Батальона в Колпино. Его 14-летний сын вместе с компанией друзей-сверстников отмечал день рождения одного из приятелей. Около 21:00 сын судьи взял ружье отца и выстрелил в друга. Мальчик от полученного ранения погиб на месте. Подозреваемый вытащил тело убитого на лестничную площадку и убежал.

Один из свидетелей случившегося рассказал журналистам, что родителей Артема С. дома не было. Они смотрели телевизор и играли, в какой-то момент разговор зашел об оружии и сын судьи достал отцовское ружье.

«Наверное, думал, что оно не заряжено. Перезарядил, и, наверное, в воздух он хотел стрельнуть и напугать Влада, который сидел в соседней комнате. Но потом грохот. Подбегаю, вижу, что уже всё», — сообщил он.