Гроза авиакомпаний кот Виктор стал котом года. Хозяина и его питомца пригласили на выставку в «Крокус Экспо». В этом году учредили номинацию «Кот года». Виктор успел прославиться после истории, когда его хозяину пришлось обманом пронести в самолет своего питомца в связи с тем, что тот оказался слишком тяжелым для путешествия в салоне. Успеть посетить выставку в «Крокус Экспо» можно 8 марта.