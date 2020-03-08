Таксист в Петербурге распылил перцовый газ на семью с ребенком

Конфликт в такси произошел в Петербурге. По утверждению семьи с трёхлетним ребёнком, таксист прыснул им в лица из баллончика перцовым газом. По словам отца семейства, водитель отказался везти ребенка. После конфликта таксист уехал. Семье оказали помощь в соседнем магазине и вызвали «скорую».