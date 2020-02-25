Мать двоих детей напала на водителя такси в Башкирии
В Башкирии мать с двумя детьми набросилась на таксиста. Водитель отказался ее везти, так как в салоне было только одно детское кресло.
Женщина попыталась «договориться», но 30 рублей не стали для водителя аргументом.
Подробнее — в сюжете «Известий».
В Башкирии мать с двумя детьми набросилась на таксиста. Водитель отказался ее везти, так как в салоне было только одно детское кресло.
Женщина попыталась «договориться», но 30 рублей не стали для водителя аргументом.
Подробнее — в сюжете «Известий».