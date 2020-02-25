Мать двоих детей напала на водителя такси в Башкирии

В Башкирии мать с двумя детьми набросилась на таксиста. Водитель отказался ее везти, так как в салоне было только одно детское кресло.

Женщина попыталась «договориться», но 30 рублей не стали для водителя аргументом.

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