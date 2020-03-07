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Репродуктолог рассказал о влиянии гражданских браков на рождаемость

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Главный репродуктолог Министерства здравоохранения РФ Олег Аполихин связал гражданские браки и снижение коэффициента рождаемости.

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По его словам, в гражданских браках женщины реже хотят второго ребенка, поскольку он отрицательно влияет на ее репродуктивную активность.

«То есть она снижает свои установки в плане возможного рождения, особенно второго ребенка или третьего. Такая женщина на многодетность не идет. Только в официальном браке это происходит, а другое является, скорее, исключением», — рассказал Аполихин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в субботу, 7 марта.

Также специалист предложил способы, которые станут для людей стимулом вступать в официальный брак. В частности, это льготы по ипотеке или выплате отцовского и материнского капиталов для пар, которые оформили свои отношения.

«Например, если брак официальный, то отцовский и материнский капитал можно будет получить. А в гражданском — только материнский», — сказал Аполихин.

В феврале сообщалось, что ученые нашли связь между количеством замужеств и благополучием. Выяснилось, что психологическое благополучие женщин, состоящих в третьем браке, значительно выше, чем показатели тех, кто вышел замуж в первый или во второй раз.

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