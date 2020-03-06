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Сябитова заявила о желании россиянок «продаваться» богатым мужчинам

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова назвала желание российских женщин выйти замуж за богатого мужчину масштабной проблемой.

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В своем посте в Instagram сваха написала, что открыла брачное агентство в 1995 году с целью помочь женщинам выйти замуж за хорошего мужчину, которому не нужно будет «продаваться» за то, что «взял тебя с двумя маленькими детьми».

Она отметила, что как раз в то время получил известность «сводник» Петр Листерман, который «продавал женщин богатым мужчинам».

«Выходит, что время Листермана вернулось снова?! И если тогда (таким как Листерман) женщин нужно было уговаривать, то теперь они готовы это делать не только добровольно, но с удовольствием», — написала Сябитова.

В июле прошлого года Сябитова пообещала найти модели Ирине Шейк нового мужа после ее расставания с актером Брэдли Купером. По ее словам, у такой невесты много вариантов.

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