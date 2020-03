Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс американца Тони Фергюсона во время дуэли взглядов, которая прошла 6 марта в Лас-Вегасе. Видео опубликовано в аккаунте бойцовской организации в Twitter.

Мероприятие состоялось на стадионе T-Mobile Arena после пресс-конференции, посвященной их поединку за чемпионский пояс в легком весе.

Во время дуэли Фергюсон положил свой пояс временного чемпиона UFC перед российским спортсменом, затем между бойцами завязалась перепалка. В результате Хабиб пнул награду Тони, а тот в ответ поклонился и сымитировал поцелуй в сторону соперника.

THE RIVALRY IS BACK!



🏆 @TeamKhabib vs 🕶 @TonyFergusonXT



We'll see you soon, Brooklyn! #UFC249 pic.twitter.com/UzoNpJ9xnw