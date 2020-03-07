Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс американца Тони Фергюсона во время дуэли взглядов, которая прошла 6 марта в Лас-Вегасе. Видео опубликовано в аккаунте бойцовской организации в Twitter.

Мероприятие состоялось на стадионе T-Mobile Arena после пресс-конференции, посвященной их поединку за чемпионский пояс в легком весе.

Во время дуэли Фергюсон положил свой пояс временного чемпиона UFC перед российским спортсменом, затем между бойцами завязалась перепалка. В результате Хабиб пнул награду Тони, а тот в ответ поклонился и сымитировал поцелуй в сторону соперника.

Также в ходе первой пресс-конференции российский боец назвал Фергюсона тупым человеком и пообещал «размазать» его.

Нурмагомедов встретится со своим американским соперником 19 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. Поединок будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения, у Фергюсона 25 побед в 28 поединках.