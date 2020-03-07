Гайана выслала трех россиян за «вмешательство» в выборы

Гайана выслала трех людей за предположительное вмешательство в выборы, прошедшие в стране 2 марта. Как сообщил министр общественной безопасности южноамериканский страны Хемраж Рамжаттан, депортированные были «российского происхождения», пишет газета Guyana Chronicle.

Всего во «вмешательстве» подозревались четыре человека, однако местонахождение одного пока неизвестно. У депортированных предположительно россиян изъяли компьютеры и флешки.

Рамжаттан, претендующий на пост премьера, обвинил в произошедшем Народную прогрессивную партию Гайаны, а также заявил о причастности к инциденту Торговой палаты США.

При этом россияне якобы работали на американскую нефтяную компанию ExxonMobil. Об инциденте Гайана не проинформировала ни американскую палату, ни российское посольство.

Доказательств «вмешательства» Рамжаттан также не представил.

Москва ранее неоднократно отмечала, что не вмешивается ни в дела, ни в выборы других стран.