Российская технология предотвратит вмешательство злоумышленников в ПО госструктур

Российские ученые создали технологию Svace (Security Vulnerabilities and Critical Errors — «уязвимости безопасности и критические ошибки») для предотвращения вмешательства злоумышленников в программный код госструктур и частных компаний.

Особенность Svace заключается в быстром, за несколько часов, анализе проверяемой системы и выявлении имеющихся там уязвимостей. Помимо этого программа предлагает способы решения найденных проблем для дополнительной защиты.

«Существуют типовые шаблоны ошибок, признаков присутствия дефектов в коде. <...> В основном речь идет о дополнительной проверке опасных операций, которые могут привести к утечке информации, нарушению или прекращению работы ПО. Злоумышленник ищет именно такие места. Важно, что Svace не только указывает на ошибку, но и предлагает путь ее исправления, что значительно экономит силы и время разработчика», — пояснил член-корреспондент Академии криптографии РФ Петр Девянин.

Разработка уже попала в госреестр, в ряде российских и зарубежных компаний сделали заказы на получение соответствующего ПО.

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