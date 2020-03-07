Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Брестскую крепость. Она возложила цветы к памятнику Героям, во время посещения музея пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны. Общаясь с журналистами, Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество.