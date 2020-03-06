Семин и Геркус назвали неточными высказывания гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и бывший руководитель столичного клуба Илья Геркус отреагировали на слова генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе. Оба заявили, что тот в своих заявлениях о них допустил неточности.

Кикнадзе в интервью ряду спортивных СМИ на вопрос о конфликте с Семиным сказал так: «Я — за клуб. Не за Юрия Палыча, не за Кикнадзе, не за игроков, не за совет директоров — за клуб. Хочу, чтобы у нас был клуб-победитель. Повторю — у меня нет конфликта с Семиным. Я продолжаю относиться к нему с огромным уважением. Палыч — легенда клуба. Вопросов нет никаких по этому поводу».

Также гендиректор объяснил причину ухода из команды в конце января форварда Федора Смолова, который до конца сезона будет играть на правах аренды в испанской «Сельте» якобы из-за разногласий с Семиным, так: «Я бы не назвал это конфликтом. Сказал бы, что настроение у Федора было пасмурным. Но всё, что было пасмурным, давайте оставим между игроком и тренером. Это их отношения. Я знаю, что случилось, поэтому позицию Федора со словами: «Давайте, отпустите меня», — принял полностью».

Вдобавок Кикнадзе объяснил: «Локо» не приобрел никого из нападающих на замену Смолову из-за того, что Семин забраковал восемь вариантов от селекционного отдела железнодорожников, а клуб при этом не смог договориться по единственной кандидатуре форварда от главного тренера. Также он заметил, что контракт 72-летнего тренера рассчитан до 31 мая, после чего совет директоров обсудит его будущее и другие варианты с учетом результатов этого сезона и новых задач.

«Послушайте, мне надо готовиться к матчам, я не хочу на всё это отвлекаться, на эти слова Кикнадзе. Тем более в его словах много неточностей, это всё, что я сейчас могу сказать», — сказал Семин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» на просьбу прокомментировать высказывания руководителя.

Кикнадзе в своем интервью также сообщил о причине судебного иска к экс-президенту и гендиректору «Локо» Геркусу: «Я вижу структуру, в которой задвоены, затроены функции с непонятной ответственностью. Мы красим площадь, а у нас сети горячего водоснабжения, которые ведут к интернату, лопаются так, что нам приходится менять отрезок в 140 метров, от колодца до колодца. Вижу дискуссии, связанные с крышей стадиона, в то время когда здесь нужно много всего сделать, чтобы просто не было постыдных ЧП, которые у нас на одном из матчей чуть не случились из-за изношенности систем обеспечения. Вижу контракты, которые вызывают вопросы, и такие же решения. Как любой нормальный руководитель, я прошу аудит, чтобы сделать отсечку — и делаю ее. А дальше, по итогам деятельности аудита, других вариантов нет. Иначе будет выглядеть странно: прошел аудит, он дал заключение, а я никаких движений не предпринимаю».

«В высказываниях Василия Кикнадзе много неточностей. Подробнее на эту тему смогу поговорить позже», — заявил Геркус в ответ на просьбу «СЭ» прокомментировать слова гендиректора «Локо».

Юрий Семин тренирует «Локомотив» с 1986 года с несколькими перерывами. В очередной раз он вернулся в команду в 2016 году. Тренер впервые привел клуб к чемпионству в 2002-м, также выигрывал российское золото в 2004-м и 2018-м. Вместе с «Локо» он также завоевал шесть Кубков России и три Суперкубка.

Илья Геркус был президентом и гендиректором «Локомотива» с лета 2016 года до конца 2018-го. За это время клуб выиграл чемпионат и Кубок России. Преемником Геркуса на посту генерального директора железнодорожников стал журналист и медиаменеджер Василий Кикнадзе. В конце января стало известно, что «Локо» обратился в суд с иском к Геркусу на сумму 144,6 млн рублей.