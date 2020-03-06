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Начинающие фермеры Липецкой области получат гранты

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Управление сельского хозяйства Липецкой области начнет прием заявок на конкурсы по предоставлению грантов начинающим фермерам. Аграрии смогут получить средства для развития фермерских хозяйств.

Сбор заявок проводится в рамках конкурсов начинающих фермеров и «Агростартап». Документы можно подать с 10 марта. В 2020 году на два конкурса направлено 122,5 млн рублей, из которых 105 млн рублей будут предоставлены федеральным бюджетом. Всего же в регионе на грантовую поддержку фермерских хозяйств, включая семейные фермы, направят почти 159 млн рублей. Об этом сообщает LipetskMedia.

В 2019 году 48 начинающим фермерам в Липецкой области оказали поддержку на сумму 110,7 млн рублей. 36 фермерских хозяйств получили субсидии гранта «Агростартап» на сумму 97,9 млн рублей.

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