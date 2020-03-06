Начинающие фермеры Липецкой области получат гранты
Управление сельского хозяйства Липецкой области начнет прием заявок на конкурсы по предоставлению грантов начинающим фермерам. Аграрии смогут получить средства для развития фермерских хозяйств.
Сбор заявок проводится в рамках конкурсов начинающих фермеров и «Агростартап». Документы можно подать с 10 марта. В 2020 году на два конкурса направлено 122,5 млн рублей, из которых 105 млн рублей будут предоставлены федеральным бюджетом. Всего же в регионе на грантовую поддержку фермерских хозяйств, включая семейные фермы, направят почти 159 млн рублей. Об этом сообщает LipetskMedia.
В 2019 году 48 начинающим фермерам в Липецкой области оказали поддержку на сумму 110,7 млн рублей. 36 фермерских хозяйств получили субсидии гранта «Агростартап» на сумму 97,9 млн рублей.