В горящую лодку войдет: как учатся и тренируются девушки-матросы

Накануне 8 марта Военно-морской политехнический институт имени Петра Великого (ВМПИ) показал, как учатся и тренируются их немногочисленные девушки-курсанты. Подопечные вуза на глазах у журналистов латали пробоины корабля, тушили пожар и спасались на плотах. Подробнее — в галерее «Известий».
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
ВМПИ, базирующийся в Петергофе, — один из немногих военных вузов России с женскими ротами. Девушек здесь всего три десятка, а юношей — около 2 тысяч.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
На женщин рассчитана только одна специальность института: «Применение и эксплуатация автоматизированных систем сил флота». Проще говоря, из них делают военных программистов.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Большинство девушек, скорее всего, будут работать на суше. Тем не менее, курсантки практикуются наравне со всеми, в том числе в тренировочных бассейнах и на макетах кораблей.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
К примеру, одно из испытаний для девушек — выбраться из подводной лодки через торпедный аппарат. Для этого на полигоне соорудили его модель в натуральную величину.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Затем девушки должны были покинуть борт подлодки с помощью надувного плота. Задача осложнялась тем, что нужно надеть гидрокостюм — тяжелый и неудобный.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Но просто взобраться на плот недостаточно: курсанткам приказали действовать так, будто одна из их подруг получила ранение.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Никакого снисхождения к себе девушки не ощущают. Преподаватели относятся к ним так же строго, как и к юношам: полученные навыки помогут спастись в чрезвычайной ситуации.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Не менее сложное испытание — потушить пожар на борту. Для этого курсанткам тоже приходится надевать грузные спецкостюмы и таскать увесистые огнетушители.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Пожар самый настоящий — для большей реалистичности. Девушки отправляются на задание по парам.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Еще одно тренировочное «бедствие» — пробоина на корабле. Из нее хлещет ледяная вода, но курсантки справляются.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Обычный день учениц расписан поминутно: подъем в 6:30, зарядка, завтрак, затем занятия. В график влючены подъем флага и просмотр новостей. Немного свободного времени остается у них только перед сном.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Требования к внешнему виду тоже строгие: неброский макияж, только гигиеническая губная помада, короткая стрижка или косы. Все курсантки ходят в брюках. Юбка — парадная.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Конкурс в вуз для девушек очень высокий — примерно 10 человек на место. Каждая проходит жесткий отбор, в том числе психологический. В итоге в институт попадают лучшие из лучших.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Несмотря на равное положение с юношами, 8 марта девушкам все же уделяют особое внимание.
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