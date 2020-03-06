ФБР опубликовало объявление на русском языке с фото Высоцкого

Владимир Высоцкий приглашает к сотрудничеству с ФБР. Такое рекламное объявление на русском языке американская спецслужба разместила на своей страничке в Facebook. Для пущей убедительности в объявлении изображен Высоцкий в образе сотрудника МУРа Глеба Жеглова из всеми любимого фильма «Место встречи изменить нельзя». ФБР часто публикует призывы к сотрудничеству на разных языках, в том числе на русском. Но впервые использовало в рекламе образ знаменитого в нашей стране человека.