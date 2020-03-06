Акробат прошелся над жерлом вулкана

Американец Ник Валленд решил пройтись над действующим вулканом Масая в Никарагуа. Акробат протянул от одного конца до другого канат и отправился на прогулку над жерлом. Путь занял больше 30 минут. Так как вулкан действующий, от него исходили дым и ядовитые вещества. Валленд был всё время в защитной маске с фильтрами, чтобы просто не умереть от удушья. И это не учитывая невероятной температуры. Дойдя до конца, экстремал признался, что это был самый страшный трюк в его жизни.